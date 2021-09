Gelbison ancora un colpo: arriva l'attaccante Khoris dal Biancavilla

Per la Gelbison il mercato sembra non chiudersi mai e anche nelle ultime ore il sodalizio del presidente Maurizio Puglisi, nel giorno del suo compleanno regala un altro tassello da inserire nell'organico già competitivo per il trainer Gianluca Esposito, si tratta dell'esperto attaccante Jonis Khoris, 32 anni, con un passato nel settore giovanile del Genoa e della Reggina, con cui debutta nella Coppa Italia contro l'Inter dell'attuale ct della Nazionale Mancini, poi tanta serie C e D dove nell'ultima stagione ha vestito le casacche del Paternò e del Biancavilla mettendo a segno 12 reti.

Anche per Khoris presentazione ufficiale nella sede del club alla presenza del presidente Puglisi. Da domani comincerà ad allenarsi con i nuovi compagni.