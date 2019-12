La Gelbison piazza il suo primo colpo di mercato e si assicura le prestazioni di un forte attaccante che da tre lustri frequenta la serie D, si tratta di Gianmarco Tedesco, 30 anni, elemento che vanta oltre 300 presenze in quarta serie con diversi club. A dire il vero per l'attaccante di Torre Annunziata, si tratta di un ritorno nel centro cilentano, avendo vestito la casacca rossoblu nella stagione 2013/14 quando riuscì a realizzare anche 15 reti. Tedesco, che già oggi prenderà parte alla seduta di allenamento, sarà presentato a stampa e tifosi nella conferenza stampa prevista per le ore 18.30 presso lo stadio Morra.



Ma non solo voci in entrata, si registra anche il taglio del centrocampista senegalese Ousmane Diop, 25 anni, finito nel mirino della critica per le scarse prestazioni, con lui hanno lasciato il club anche Rizzo e Santosuosso. Nei prossimi giorni sono attesi altri innesti. Ultimo aggiornamento: 10:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA