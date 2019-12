Dopo aver scelto l'attaccante individuato in Gianmarco Tedesco, la Gelbison annuncia un altro innesto da mettere a disposizione del tecnico Luigi Squillante, si tratta del centrocampista Davide Corso, 27 anni, con oltre 160 presenze tra serie C e serie D, arriva dall'Az Picerno, squadra con cui nella passata stagione ha vinto il campionato di quarta serie, dopo aver iniziato la stagione a Matera in serie C.



Il calciatore è stato presentato nel tardo pomeriggio dal direttore sportivo Nicolò Pascuccio. E da domani sarà a disposizione del tecnico dei rosssoblu vallesi che potrebbe utilizzarlo nella difficile gara interna con la capolista Bitonto. Intanto la Gelbison sempre nella giornata odierna ha comunicato di aver interrotto il rapporto con l'attaccante argentino Ignacio Varela, il quale ha realizzato solo una rete nella sua avventura in terra cilentana, e con il portiere Valerio Napolitano, sostuito dal'arrivo di Cefariello. © RIPRODUZIONE RISERVATA