La Gelbison continua la sua azione per allestire la squadra e l'ultimo acquisto per i rossoblu del presidente Maurizio Puglisi, è il difensore di fascia sinistra in chiave under Raffaele Inghilterra, 19 anni, arrivato dall'esperienza maturata con la maglia della Puteolana. Il giovane difensore che ha mostrato le sue qualità con la formazione partenopea ha iniziato la sua carriera nei settori giovanili di Salernitana e Paganese, e sarà un elemento utile al tecnico Giuseppe Ferazzoli. Intanto sono vicini gli annunci per le riconferme del portiere Bernardino D'Agostino e per il capitano Francesco Uliano.