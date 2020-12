Dopo il pari beffa di Ragusa, la Gelbison domani torna in campo per affrontare la capolista Acireale, che guida con 19 punti. Un match difficile per i cilentani che stazionano nella parte destra della classifica a quota 10. Nel presentare la sfida con gli isolani il tecnico dei vallesi Giuseppe Ferazzoli, è apparso fiducioso pur consapevole di trovare di fronte una corazzata: " Dobbiamo recuperare il terreno perso. La nostra squadra è strutturata per fare un campionato diverso da quello che stiamo facendo e la cosa di certo non soddisfa la società. La squadra finora pur giocando bene non è mai riuscita a gestire le situazioni di vantaggio e quest'aspetto va rivisto. Contro l'Acireale proveremo ad imporre il nostro gioco non sarà facile, ma vorremmo fare al presidente ai dirigenti e ai tifosi un bel regalo di Natale". Per questa gara il tecnico romano non presenta defezioni. Il match in programma al Morra di Vallo della Lucania inizia alle 14.30 e sarà diretto da Di Cicco di Lanciano.

