Per la Gelbison prosegue l'opera di allestimento della squadra, e stamani la società rossoblu del presidente Maurizio Puglisi, ha reso noto di aver nuovamente raggiunto l'intesa con l'esperto difensore Francesco Mautone, 35 anni, arrivato nella pssata stagione a Vallo della Lucania, dopo aver vissuto esperienze anche tra i professinisti in C2 con Varese e Pro Sesto. Al momento della foto di rito con il numero 1 del club vallese Mautone ha detto: "Nonostante le diverse richieste che mi sono pervenute, ho deciso di proseguire l'epserienza con la maglia della Gelbison, perchè ho visto che si sta allestendo una squadra competitiva che può recitare un ruolo da protagonista in una stagione molto particolare per il club cilentano". Ora si attende di conoscere a data per dare inizio alla preparazione in vista della nuova stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA