Gelbison, arriva la conferma del difensore under Onda

Per la Gelbison continua la fase di preparazione giunta ormai al nono giorno con doppie sedute agli ordini del tecnico Gianluca Esposito. La società rossoblu del presidente Maurizio Puglisi, continua la sua opera sul mercato per allestire un organico in grado di recitare un ruolo da grande protagonista. E nelle ultime ore il team di Vallo della Lucania, ha annunciato l'intesa con il difensore under Arturo Onda, 19 anni, che sarà alla sua terza stagione con la Gelbison. Dopo la firma c'è stata la presentazione nella sede del club con il team manager Gianluca Oricchio a fare gli onori di casa. Onda, sarà a disposizione del tecnico Esposito, a partire da domani.