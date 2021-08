La Gelbison riparte da Gesualdi: confermato il portiere argentino

La Gelbison prosegue senza soste il completamento dell'organico da affidare al neo timoniere Gianluca Esposito, e dopo aver trovato fin da subito l'intesa con l'ormai storico portiere D'Agostino, è arrivata anche l'intesa con l'estremo difensore argentino Federico Tomas Gesualdi, 24 anni, il quale ha già indossato la casacca rossoblu del club di Vallo della Lucania nella seconda parte della socrsa stagione, per cui si tratta di una riconferma. Gesualdi, che iniziato la carriera nel suo paese, è giunto in Italia nel 2016 alla corte del Marsala, per poi giocare nei dilettanti della Basilicata in promozione, con il mercato invernale è stato tesserato dalla Gelbison, che orà ha deciso di dargli nuovamente fiducia. L' annuncio dell'intesa con Gesualdi, è stato ufficializzato dal club cilentano sulla pagina ufficiale con la foto di rito insieme al team manager Gianluca Oricchio.