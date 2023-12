Gelbison arriva da Andria, Erra: «Vogliamo uscire dal momento no»

La Gelbison proverà a lasciarsi alle spalle il periodo nero costituito da 4 sconfitte consecutive che hanno proiettato il club cilentano dalla zona alta a quella che la vede sopra solo quattro punti dai palyout. Ad attendere i rossoblu nell'ultima uscita dell'anno solare che coincide anche con la conclusione del girone d'andata c'è il turno casalingo con la quotata Fidelis Andria che spera ancora di inserirsi nel discorso di alta classifica.

Erra, arrivato al timone della Gelbison da tre settimane finora non ha raccolto punti e spera di invertire il trend. Nonostante la prova da dimenticare di Gravina appare fiducioso : " Sono sicuro che usciremo da questo momento.

Dobbiamo fare meglio a livello di approccio".

Il tecnico non teme neanche per la sua panchina: " Vivo la quotidianità, di certo non abbiamo fatto bene e darò il massimo delle mie possibilità. Sono arrivato solo da 20 giorni e non è possibile fare tutto in breve tempo". Non cerca alibi neanche nel nuovo campo che ospiterà il match di domani : " Il fatto di cambiare sede non deve essere una scusante per noi, in quanto siamo chiamati a dare sempre il massimo a prescindere dalle superfici su cui ci troviamo a giocare dobbiamo fare una partita nella quale mi attendo risposte importanti da parte del gruuppo". Intanto la società del presidente Puglisi, resta attiva sul mercato, dopo l'uscita del difensore Francesco Russo, passato al Grosseto, si è assicurata le prestazioni del centrocampista Giuseppe Sicurella ( foto), 29 anni, con un passato in C, ha iniziato la stagione a Martina. La gara con la Fidelis Andria si gioca a Castellabate con inizio alle 14.30 arbitra Costa di Catazaro.