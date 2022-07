Gelbison, prima riconferma: il capitano Uliano resta rossoblu

La Gelbison riparte dal capitano Francesco Uliano, 33 anni, e punto di forza del club cilentano da cinque stagioni con cui ha conquistato la promozione in C e sarà ancora uno dei protagonsiti per il sesto anno consecutivo del club cilentano. Dopo la firma si è detto soddisfatto e pronto per la nuova stagione tra i Pro: “Ringrazio il Presidente Maurizio Puglisi e tutto il Direttivo per la stima e la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Abbiamo appena chiuso una stagione storica e sono pronto a scendere in campo in Lega Pro e a continuare a fare bene. Un grazie poi ai tifosi rossoblù che in tutti questi anni non mi hanno fatto mancare il loro affetto”. Il presidente Puglisi ha dichiarato: “Il nostro Capitano é una bandiera rossoblu. Con il suo tesseramento iniziamo a presentare la rosa che sarà a disposizione di Mister Esposito e con Uliano siamo certi di garantire giocatori seri, di esperienza e soprattutto che hanno sposato con impegno il progetto Gelbison”. Uliano, ha vestito la casacca della Gelbison oltre 150 tra campionato e Coppa Italia e nel suo ricco curriculum vanta anche presenze in serie B con la maglia dell'Ascoli nella stagione 2010/11.