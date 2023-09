Gelbison arriva il Martina capolista. Monticciolo: «Siamo in crescita»

La Gelbison che nel turno precedente con l'Angri ha rotto il ghiaccio nella casella delle vittorie prova a continuare in questa scia e domani sul terreno amico del Guariglia di Agropoli affronta il Martina, che insieme al Team Altamura guida a punteggio pieno la classifica dopo tre giornate.

Ad analizzare la sfida il tecnico dei cilentani Alessandro Monticciolo: «Ci troviamo di fronte una squadra forte che presenta elementi di spessore a partire da Palermo, D'Aversa, Pinto, solo per citarne alcuni, noi abbiamo dimostrato di essere in crescita, sicuramente sarà una sfida difficilissima e ce la giocheremo per ottenere il masimo".

Alla domanda se quella vista ad Angri è la vera Gelbison? il tecnico toscano risponde: " C'è sempre la possibilità di migliorare la vittoria serve a dare entusiasmo e voglia di confermare la crescita".

Intanto per questo match saranno disponibili altre due pedine: Tumminelli e Dellino, finora rimasti ai box. La gara con il Martina inizia alle ore 15 arbitra Femia della sezione di Locri.