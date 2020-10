La Gelbison dopo la sconfitta rimediata in rimonta con il San Luca, prova a riprendre la marcia sul campo amico del Morra. E' questo in sintesi il pensiero del tecnico dei cilentani Giuseppe Ferazzoli, nella consueta conferenza stampa pre gara: " Dobbiamo cercare di ricominciare a fare punti dopo l'imprevisto blackout di domenica scorsa, e provare a non commettere l'errore di mollare l'intensità e provare a migliorare la fase di non possesso che ci ha fatto subire 8 reti tra Coppa e campionato. Non sarà facile: di fronte avremo il Rende, che dispone di una buona squadra e tra l'altro in settimana si è rinforzata con l'innesto dell'ex di turno Cassaro. Cercheremo di riprendere il cammino avviato con il turno inaugurale". Unico assente Coulibaly, espulso a San Luca e squalificato per una giornata, per il resto tutti a disposizione, anche l'assetto tattico non dovrebbe subire variazioni. Arbitra Mastrodomenico della sezione di Policoro. Si inizia alle ore 15.

