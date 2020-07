In attesa che venga fatta la scelta del difensore centrale il quale dovrebbe concludere le operazioni per quanto riguarda il mercato degli over, il presidente della Gelbison Maurizio Puglisi e il suo diesse Nicolò Pascuccio, metteno a segno un altro innesto in chiave under. E nella prossima stagione a disposizione di Ferazzoli, ci sarà anche il promettente centrocampista irpino Gianpiero Zollo, 18 anni, e con pesenze nelle file del San Tommaso. Zollo, accompagnato dal presidente Puglisi, ha sottoscritto l'intesa con i cilentani e subito dopo la foto di rito nella sede del club vallese ha rilasciato le prime dichiarazioni da neo rossoblu:" Sono molto contento di essere stato chiamato in questo progetto ambizioso. Inoltre alla luce della decima stagione consecutiva in D so che a Vallo ci tengono in modo particolare e cercherò di contribuire al meglio per portare in alto i rossoblu cilentani". © RIPRODUZIONE RISERVATA