Gelbison, arrivano altri due under: il centrocampista Lollo e il portiere Milan

La preparazione per la Gelbison ha preso il via da due giorni a Casalvelino, ma il lavoro del ds Pascuccio prosegue senza soste.

Il club cilentano ha annunciato l'arrivo di altri due elementi che si sono da subito aggregati ai nuovi compagni agli ordini del tecnico Alessandro Monticciolo, si tratta di Giuseppe Lollo, 18 anni, centrocampista e del portiere Alberto Milan, 20 anni.

Quest'ultimo proviene dalla Luparese. L’estremo difensore ha mosso i primi passi con la Roma, per poi vestire le maglie del Torino e del Cittadella. Giuseppe Lollo, nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Ugento. Ha iniziato la sua carriera con il Lecce dove è rimasto per quattro stagioni prima di arrivare all’Asd Fabrizio Miccoli. La società cilentana ha accolto con soddisfazione l’approdo dei due giocatori nel progetto rossoblù, augurandogli sin da subito buon lavoro in vista della nuova stagione sportiva.