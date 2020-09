La Gelbison che si prepara al grande esordio nell Tim Cup che la vedrà opposta al Novara, non si ferma nelle operazioni di mercato e nella giornata odierna ha ufficializzato due altri innesti in chiave under. Alla corte di Giuseppe Ferazzoli, sono arrivati il difensore centrale Mattia Romano, 18 anni, proveniente dallo Spezia e l'esterno sinistro Luca Stancarone, 19 anni, arrivato dal Monopoli. Dopo la firma i due neo rossoblu sono stati presentati nella sede del club alla presenza del team manager Gianluca Oricchio. Da domani si aggreghernno ai compagni agli ordini del tecnico rossoblu per svolgere le sedute di allenamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA