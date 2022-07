Gelbison due arrivi: il difensore Gilli e il ritorno in attacco di Coulibaly

Comincia a muoversi il mercato in entrata per la Gelbison che in giornata ha annunciato l'arrivo di due pedine si tratta del difensore Matteo Gilli, 25 anni, proveniente dal Gravina dove ha giocato nelle ultime due stagioni. Cresciuto nell'Hellas Verona, ha collezionato oltre 170 presenze in serie D. Poi la società cilentana ha resentato anche l'attaccante Omar Colulibaly, 23 anni, arrivato dal Rieti, ma in precedenza aveva già vestito la maglia della Gelbison, realizzando anche una rete nella storica partecipazione alla Coppa Itala Tim nel match sul campo del Novara. E in tarda serata è stato presentato anche l'allenatore Giuseppe Cianfrone, che la scorsa stagione ha guidato l'Agropoli in eccellenza. Cianfrone, entrerà nello staff tecnico di Gianluca Esposito. Intanto la società con un comunicato ha ribadito che le gare casalinghe si giocheranno a Picerno, in attesa di trasferirsi al Guariglia di Agropoli che resta la prima scelta, dove però, sono necessari lavori di adeguamento del Guariglia per il costo di circa 300mila euro, ma i tempi non sembrano essere brevi si stima che questo possa avvenire in 3/4 mesi.