Gelbison, anche l'attaccante Faella resta e firma un biennale

In attesa dei primi arrivi in casa Gelbison si lavora ai rinnovi e dopo la conferma del leader indiscusso il capitano Uliano, è la volta dell'attaccante napoletano Alessio Faella, 25 anni, arrivato a metà della scorsa stagione e con le 20 presenze e 6 reti ha contribuito al salto in serie C dei cilentani. Faella, non sarà un esordiente in terza serie, avendo già giocato in C con la maglia del Pontedera. L'attaccante ha siglato un cotratto biennale con la Gelbison legandosi ai rossoblu per le prossime due stagioni. Queste le sue prime parole dopo la firma nella sede del club a cui ha fatto seguito la foto di rito con il direttore sportivo Nicolò Pascuccio: ”Sono felicissimo di continuare il progetto Gelbison e ringrazio il Presidente Puglisi e il Ds Pascuccio che mi hanno dato la possibilità di vivere e realizzare un grande sogno. Sono più determinato della passata stagione e scenderò in campo ancora con più fame per arrivare più in alto possibile. Quella che abbiamo chiuso è stata una stagione fantastica. Ho trovato una Società seria e un gruppo eccezionale”. Nei prossimi giorni sono attese altre conferme e le indiscresioni portano in direzione di D'Agostino, Fois, Graziani e Onda.