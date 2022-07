Gelbison, l'attaccante Gagliardi e il difensore Gonzales ai saluti

Due pedine che hanno contribuito alla promozione in serie C della Gelbison lasciano il club rossoblu di Vallo della Lucania. Si tratta dell'attaccante e cannoniere Mattia Gagliardi, 30 anni, il quale attraverso un lungo post sulla propria pagina Facebook, ha salutato con grande società e tifosi: «Dopo due anni meravigliosi lascio questa città che mi ha accolto in modo splendido. Le nostre strade si dividono, ma ci sarà sempre un legame tra me e i vallesi. Abbiamo scritto la storia portando il Cilento in serie C». L'attaccante calabrese andrà a vestire la maglia della Cavese, che ha conteso proprio ai cilentani la scalata in terza serie.

Analogo metodo di saluto per il difensore argentino Manuel Gonzales, 31 anni, che saluta la Gelbison e appare vicino a vestire la casacca del Trapani.

Intanto, dopo le conferme di Uliano, Fornito e Graziai, si lavora per trattenere ancora un anno il giovane difensore Barbetta, di proprietà del Sassuolo.