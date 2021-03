Gelbison altro colpo di mercato: arriva l'attaccante Mesina ex Torres

La Gelbison seconda alle spalle dell'Acr Messina, ci crede nel grande salto in serie C. E non vuole lasciare nulla al caso e nelle ultime ore ha piazzato un altro importante colpo di mercato assicurandosi le prestazionidell'attaccante Antonio Mesina, 28 anni, che arriva dalla Torres dove ha iniziato la stagione. Mesina, vanta una lunga esperienza in serie D e anche in C con l'Arezzo e nella sua carriera ha realizzato circa cento reti.

L'attaccante sardo ha raggiunto l'intesa con il club cilentano al termine di una lunga trattativa condotta dal diesse Nicolò Pascuccio. Mesina, parteciperà alla rifinitura di domani e sarà a disposizione del tecnico Ferazzoli, per la gara di domenica nel match interno con il Troina.

