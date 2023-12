Gelbison per l'attacco la scelta ricade sull' ex Mattia Gagliardi

La Gelbison per rinforzare l'attacco si affida a un bomber che ha già fatto bene con i colori rossoblu e si assicura le prestazioni di Mattia Gagliardi, 30 anni. L’attaccante, gran protagonista della promozione in Serie C, vestirà nuovamente la maglia rossoblù del club cilentano, dopo aver iniziato la stagione con il Trapani, ha deciso di ritornare dove ha lasciato un buon ricordo.

Per la Gelbison del presidente Puglisi, è sicuramente un buon colpo per rimpinguare il reparto avanzato che senza Croce infortunato, è apparso asfittico. Gagliardi, torna in rossoblù dopo le due stagioni 2020/21 e 21/22 che hanno portato la Gelbison alla storica promozione in Lega Pro. Il bomber con il team cilentano ha collezionato 71 presenze e 25 gol. Nato a Cosenza cresciuto calcisticamente nella società calabrese, passa nelle giovanili di Reggina e Bari, compagine con la quale gioca anche in prima squadra.

Successivamente una lunga carriera tra serie C e D con le maglie, tra le altre, di Aversa Normanna, Rende, Monterosi, Castrovillari, Altamura e Cavese.

Dopo la firma sono arrivate le prime dichiarazioni: “Sono molto contento di tornare a casa. La Gelbison è la mia famiglia. Non vedo l’ora di ricominciare con la maglia rossoblù. Ringrazio il presidente Puglisi, per questa nuova occasione. Le sue parole sono state decisive per il mio ritorno”. L'esordio dell'attaccante potrebbe arrivare già sabato nel match casalingo con la Palmese.