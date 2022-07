Gelbison: Barbetta va al Casarano, Schiavo è il nuovo team manager

In casa Gelbison non solo voci in entrata: il difensore emiliano Alessandro Barbetta, 19 anni, scuola Sassuolo, con cui ha vestito anche la maglia azzurra delle nazionali U.15 17 e 18, e dopo aver contribuito alla storica promozione in serie C del club cilentano, ha deciso di interrompere il rapporto e di accasarsi con i pugliesi del Casarano e ripartire dlalla serie D. Intanto la società del presidente Maurizio Puglisi, ha annunciato altre due figure che saranno nello staff sociatario: per il ruolo di team manager la scelta è ricaduta su Ugo Schiavo, reduce dall'esperienza di dg con l'Agropoli, per il professionista vallese si tratta di un ritorno alle origini. Inoltre è stato scelto anche il responsabile Sanitario per la stagione tra i prof si tratta di Andrea Salati, specialista in Medicina dello Sport che sarà affiancato da Carmine Oricchio.