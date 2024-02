Gelbison-Barletta 0-0, il palo salva i cilentani

Gelbison e Barletta alla fine non vanno oltre il risultato di parità in un match che ha visto i padroni di casa provare a vincere e nei primi 25 minuti la squadra di Erra ha dettato i tempi, ma poteva anche perdere perché le occasioni più nitide sono state del Barletta una nella prima frazione e l’altra nella ripresa sempre con Diaz, ma alla fine è stato nulla di fatto con nessun vincitore.

I due tecnici non mutano gli schieramenti: Erra conferma il 3-5-2 con terminali confermati Kosovan e Bubas, sul fronte Barletta Ciullo si affida la 4-3-3.

La partenza per i cilentani è davvero sprint e in 5 minuti gli uomini di Erra, creano tre limpide palle reti: la prima con De Pasquale, che costringe al salvataggio in angolo Sapri, al 3’ con Sicurella che manda alto di testa e al 5’ con Casiello che non trova la porta. La gara resta sotto il controllo dei padroni di casa, ma al 18’ la palla più nitida per segnare è di marca Barletta: Lobosco recupera palla a metà campo e serve Diaz che si presenta solo davanti a Milan bravo a ipnotizzarlo.

La Gelbison spinge ma i tentativi di Bubas, De Pasquale e Manzo non hanno esito e il primo tempo si chiude senza altre azioni degne di rilievo.

Nella ripresa dopo una iniziativa di Bubas senza esito al 21’ Diaz anticipa di testa in uscita Milan, nell’occasione non impeccabile, ma la sfera finisce sul palo. La Gelbison si fa vedere alla mezz'ora con il rientrante Barone ma è bravo Sapri a disinnescare il pericolo. I due tecnici cambiamo le pedine, ma il risultato non muta e nonostante i 5’ di recupero il match termina a reti inviolate.

Un punto a testa che viene accolto con favore dal Barletta un po' meno dalla Gelbison che domenica affronterà nel derby in trasferta la Paganese.