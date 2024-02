Gelbison-Barletta, Erra non si fida: «Una squadra esperta ma vogliamo i tre punti»

Dopo il pareggio di Fasano, la Gelbison prova a ritornare al successo e sulla sua strada trova il Bareltta, che si trova in una situazione di classifica molto delicata ma che proprio nel turno precedente ha ripreso confienza con la vittoria.

Alessandro Erra, nel presentare la sfida appare sereno: «Siamo consapevoli della nostra forza con il nuovo anno abbiamo cambiato atteggiamento e vogliamo dare continuità a quello che abbiamo fatto finora, sapendo di aver di fronte una nobile decaduta del calcio nazionale che verrà a giocarsi le sue carte avendo un organico di calciatori esperti. Non ci deve condizionare il fatto che sia partita con grandi propositi, il campo ha detto cose diverse e la classifica li vede pericolanti, ma anche questo non deve farci pensare che la sfida sia già vinta. La squadra in settimana ha dimostrato di essere in fiducia e questo mi lascia essere fiducioso. Colgo l'occasione per invitare i tifosi a venire al campo, ai quali vorremmo regalare una soddisfazione come pure ai dirigenti e al presidente Puglisi».

Contro il Barletta, Erra non potrà disporre ancora degli attaccanti Croce e Gagliardi sempre fermi ai box per infortuni.

La gara si gioca al Vaudano di Capaccio, nuova casa dei rossoblù cilentani, con inizio alle 14.30: arbitra Dasso di Genova.