Gelbison, benemerenza per meriti sportivi dall'Ente Parco Nazionale del Cilento

La Gelbison prima società del Cilento ad approdare nel calcio dei professionisti, continua ricevere importanti riconoscimenti per lo storico traguardo raggiunto con la promozione in serie C. L'ultimo in ordine di tempo è quello che ha deciso di attribuire l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che attraverso il commissario straordinario Tommaso Pellegrino, nella giornata di domani alle ore 11.30, presso la sede del Parco a Vallo della Lucania, conferirà la benemerenza per meriti sportivi.

«Siamo particolarmente orgogliosi di questo prestigioso e storico risultato sportivo conseguito dalla Gelbison che rappresenta la sintesi, l’identità e il riscatto del nostro territorio», dichiara Tommaso Pellegrino.

«La Benemerenza rappresenta un segno concreto di gratitudine istituzionale alla società e alla squadra della Gelbison. Nel complimentarmi con i ragazzi e con la società, rivolgo un articolare ringraziamento al presidente Maurizio Puglisi che con lungimiranza, passione e impegno ci ha guidati alla conquista della serie C».

«Per noi - fanno sapere i dirigenti della società vallese - è un importante riconoscimento per il risultato conseguito che ci gratifica».