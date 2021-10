Gelbison, Khoris ancora decisivo: una sua rete batte il Biancavilla

La Gelbsion ancora una volta deve ringraziare Khoris, l'attaccante ultimo arrivato in casa rossoblu che dopo aver evitato la sconfitta in pieno recupero nel match casalingo con il Licata, si ripete e regala i tre punti ai cilentani firmando la marcatura che decide il match in terra siciliana sul campo del Biancavilla.

Dopo una prima frazione chiusa in parità al 22' della ripresa una deviazione di Khoris, ha sorpreso La Rosa e spedito la palla in rete. Una marcatura risultata decisiva nonostante i tentativi finali della formazione guidata da Cozza. La Gelbison sale a quota 10 alle spalle della coppia di testa Cavese e Portici che guidano a punteggio pieno. Domenica al Morra di Vallo della Lucania arriva il Messina Fc che naviga nei bassifondi con un solo punto.