Gelbison-Biancavilla 2-1 in rimonta, Faella entra e decide il match

La Gelbison continua la sua corsa in testa alla classifica e vince in rimonta anche la sfida con il Biancavilla. La gara per i cilentani si mette subito in salita in quanto al 12’ la formazione siciliana si porta in avanti grazie alla rete di Di Laura, bravo a sfruttare le maglie larghe della difesa rossoblù e a piazzare una conclusione potente e precisa da centro area.

La Gelbison accusa il colpo e impiega qualche minuto prima di riprendere in mano il gioco ma deve attendere il 24’ per ristabilire l'equilibrio: corner con respinta al limite dell'area dove è appostato il capitano Uliano che lascia partire un siluro che batte Faraone per l'1-1. Poi Oggiano ci prova al 37’ ma la traversa gli nega la rete del vantaggio. E lo stesso Oggiano, nella ripresa, coglie il palo prima di uscire dal campo per fare spazio a Faella. La scelta del tecnico si rivela vincente perché il neo entrato dopo tre minuti sigla la rete del 2-1 che regala i tre punti e fa consolidare il primato in clasifica dei cilentani che mercoledì osservano un turno di riposo per tornare in campo domenica 20 nel match interno con il San Luca.