Gelbison, il Biancavilla vince 2-1 e ridimensiona i progetti promozione

La trasferta sul campo del Biancavilla si rivela fatale per la Gelbison, che sperava di ritornare dalla Sicilia con un successo per proseguire la sua scalata alla vetta, invece i ragazzi del tecnico Ferazzoli, costretto ad inventare di sana pianta il centrocampo a causa delle squalifiche contemporanee di Uliano, Graziani e Maiorano, ha rimediato una sconfitta (2-1) che finisce per ridimensionare i progetti di tentare la scalata alla vetta anche perchè la capolista Acr Messina, non ha fallito l'appuntamento con i 3 punti sul campo del Roccella, ed ora sono 6 i punti di ritardo dei rossoblu cilentani.

Il Biancavilla, ha costruito la vittoria con una rete per tempo siglate entrambe da Ancione al 10' della prima frazione e al 32' nella ripresa. Inutile la marcatura del difensore Mautone che di testa ha riaperto i giochi al 41' troppo tardi per pensare a rimettere in sesto la sfida, infatti neanche i 5' di recupero sono serviti per far modificare il punteggio di 2-1 che premia il Biancavilla e frena la Gelbison che alla ripresa affronterà in casa il Marina di Ragusa