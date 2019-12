Dopo una settimana vissuta dai dirigenti a dimenarsi con le questioni legate al mercato, per cercare di portare a Vallo della Lucania gli elementi richiesti dal tecnico Luigi Squillante, e i tanti volti nuovi approdati in rossoblu, ora per la Gelbison è tempo di pensare al calcio giocato anche perchè incombe la sfida con la capolista Bitonto. A parlare del delicato match la formazione pugliese nella conferenza che precede l'incontro è il preparatore atletico Emanuele Cannone che ricorda a tutti la forza dell'avversaria e sottolinea anche il fatto che sia stata vissuta una settimana molto particolare con partenze e arrivi: «Ci sono stati tanti innesti e per noi è stata una settimana anomala ma sono convinto che alla fine riusciremo a portare a casa il risultato. Per lo schieramento tattico non escludo che il tecnico possa partire con il 4-3-3, ma senza tarscurare il 3-5-2. I sacrifici fatti dai dirigenti per rinforzare l'organico sono mirati a centrare la salvezza e speriamo di cominciare a fare punti già con la capolista».



Intanto ieri la società ha annunciato il tesseramento di Agostino Spicuzza, che andrà a ricporire il ruolo di allenatore in seconda e dei portieri. La gara con il Bitonto inizia alle 14.30 e sarà diretta dall'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA