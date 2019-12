La Gelbison dopo una lunga astinenza ritrova la rete sul campo amico del Morra dopo 682 minuti ma non la vittoria che manca ormai dalla prima di campionato. I cilentani al cospetto della capolista Bitonto tengono botta e riescono a rallentare la corsa della squadra di Taurino, adesso agganciata dal Foggia alla guida del girone H di serie D.



La Gelbison gioca bene fin dal'inizo ma chiude la prima frazione sotto di una rete siglata del forte Patierno che si guadagna e trasforma il penalty. Nella ripresa la squadra di Squillante non demorde e cerca con insistenza il pareggio che meritatamente riesce a trovare alla mezzora con una ripartenza che vede protagonisti Tedesco nella veste di assistman e Simonetti finalizatore del pareggio. Nel finale da registrare l'espulsione di Esposito che lascia in dieci i vallesi, ma il risultato non muta e la Gelbison porta a casa un punto che la tiene a ridossso della zona minata.



Domenica nell'ultima di andata la Gelbison va sul campo del Sorrento terza forza el girone. © RIPRODUZIONE RISERVATA