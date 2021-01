Continua la scalata della Gelbison che centra il suo settimo risultato utile e va ad espugnare l'ostico campo del Castrovillari e si insedia sempre più nella parte alta della classifica. La gara contro i calabresi inizia sotto una pioggia battente, ma questo non impedisce ai ragazzi di Ferazzoli, di prendere in mano fin dalle prime battute il possesso del gioco. I vallesi si rendono pericolosi con le conclusioni di Uliano e Gagliardi, i padroni di casa si fanno notare alla mezzora, ma quasi allo scadere della prima frazione un entrata fallosa dell'estremo difensore di casa Rizzitano, su Coulibaly, induce il direttore di gara a concedere il penalty. Alla battuta va lo specialista Uliano, che spiazza il portiere e sblocca il risultato. La reazione dei calabresi è immediata al 45' Solinas chiama agli straordinari D'Agostino che si fa trovare pronto e sventa il pericolo. Nella ripresa la Gelbison controlla e prova a chiudere ma prima Gagliardi e poi Coulibaly non creano danni alla porta del Castrovillari. Nel recupero da registrare l'espulsione del difensore D'Orsi. Poi arriva il triplice fischio che sancisce la vittoria della Gelbison che sale a quota 20 e domenica aspetta l'Fc Messina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA