In vista del derby cilentano di serie D di domenica prossima con i cugini dell'Agropoli, nel pomeriggio la Gelbison di Luigi Squillante, si è cimentata in un buon test con la Salernitana di Ventura. L'incontro amichevole si è svolto nell'impianto Ultimo Minuto di Battipaglia. Per la cronaca i rossoblu vallesi hanno retto bene nella prima frazione che si è chiusa in parità 0-0, mentre nella ripresa la formazione granata ha fatto valere la sua maggiore qualità e alla fine ha vinto 3-0. Al termine del test il direttore sportivo della Gelbison Nicolò Pascuccio, si è soffermato anche sul prossimo derby: " Per noi è stato importante confrontarci con la Salernitana e i ragazzi hanno fatto una buona impressione in vista del derby. Siamo certi che andremo a fare una buona partita al Guariglia e proseguire su quanto fatto nelle ultime uscite. Ho notato nella squadra il giusto ottimismo e questo ci lascia ben sperare". Al test odierno per la Salernitana era presente anche il co-patron Mezzaroma. © RIPRODUZIONE RISERVATA