Gelbison preso l'attaccante Caccavallo, arriva dal Siena

Per la Gelbison ancora un innesto di grande spessore. Il club di Vallo della Lucania, del presidente Maurizio Puglisi, si è assicurato le prestazioni dell'esperto attaccante Giuseppe Caccavallo, 35 anni, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Siena, con cui ha realizzato tre reti.

L'esperto attaccante vanta presenze in serie B con le maglie di Lecce, Crotone e Salernitana e in C, tra cui la Carrarese con la quale ha giocato per tre campionati. Nella sua carriera tra i professionisti ha collezionato circa 300 presenze con 60 reti all'attivo. Caccavallo, dopo la presentazione nella sede del club è pronto ad unirsi ai nuovi compagni agli ordini del tecnico Gianluca Esposito.