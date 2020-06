A sorpresa ma non troppo la Gelbison annuncia il nome del nuovo allenatore che dovrà guidare la formazione rossoblu nella prossima stagione che per il team cilentano sarà la decima consecutiva nel campionato di serie D. Si tratta di Giuseppe Ferazzoli, 54 anni, un passato da calciatore che l'ha visto calcare anche i prati verdi della serie A con la casacca del Piacenza, vanta anche tanta esperienza in serie C. Una volta appesi gli scarpini, ha intrapreso la carriera di allenatore, dove si è messo in mostra in piazze imporanti come Castel di Sangro, Triestina, Rieti, Aversa Normanna, Aprilia e Torres, tutte di Lega Pro, mentre lo scorso campionato ha guidato l'Agropoli prima di lasciare il club tirrenico. Il presidente della Gelbison Maurizio Puglisi e il ds Nicolò Pascuccio, hanno deciso di puntare sull'esperto tecnico romano per il dopo Squillante, che sembra destinato a finire alla Cavese, a cui sono andati i ringraziamenti per il lavoro svolto a Vallo della Lucania. © RIPRODUZIONE RISERVATA