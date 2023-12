Gelbison cambia sede la gara con la Fidelis Andria si gioca a Castellbate

Per la Gelbison ancora una volta un cambio di campo era già accaduto nel match poi perso con il Rotonda quando la formazione rossoblu allora guidata in panchina da Monticciolo si trasferì al Novi di Angri per affrontare i lucani, questa volta stante le condizioni non ottimali del terreno di gioco in erba naturale del Guariglia di Agropoli, la società del presidente Maurizio Puglisi, su indicazioni del tecnico Alessandro Erra, per il match infrasettimanale in programma mercoledì 20 dicembre contro la Fidelis Andria ha scelto di giocare al Carrano di Castellabate. Il fischio d'inizio è fissato per le 14.30. Soluzione che ha fatto storcere il muso a qualche tifoso.