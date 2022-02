Gelbison, la difficile trasferta di Licata: out Gagliardi Khoris e Cardore

Sul cammino che deve condurre alla serie C la Gelbison è attesa dall'insidiosa trasferta sul campo del Licata guidata da Romano e che punta ad entrare nel gruppo playoff. Per questa gara molto temuta in casa rossoblu il tecnico dei cilentani di Vallo della Lucania, Gianluca Esposito, deve rinunciare a tre pedine: i due attaccanti Gagliardi e Khoris, per quest'ultimo i tempi di recupero sembrano lunghi, e a Cardore, non sembra avere problemi per rimpiazzarli avendo a disposizione una rosa ampia e appare per grandi linee propenso a mandare in campo la formzione vista in campo con il Giarre. L'ostacolo per Uliano e soci, non è agevole, ma in casa dei cilentani si vive un momento di grande entusiasmo per il primato in classifica con 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici e questo aspetto dà sicurezza alla squadra che vorrà tornare con un risultato utile dalla trasferta isolana. Il fischio inizio è previsto per le ore 14.30 e arbitra Poletti di Crema.