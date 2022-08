Gelbison, parte la campagna abbonamenti per la prima in C: si va da 350 a 1000 euro

Da oggi parte ufficialmente la campagna abbonamenti per la Gelbison che si appresta ad affrontare per la prima volta la serie C.

Il club rossoblu del presidente Maurizio Puglisi, stante la indisponibilità del campo cittadino di Vallo della Lucania, ha chiesto ospitalità a Pagani, in attesa che ritorni nel Cilento ma non al Morra, bensì al Guariglia di Agropoli, interessato in queste settimane a lavori di adeguamento agli standard richiesti della Lga Pro, per cui la stagione inizierà al Torre di Pagani, e per i tifosi vallesi c'è la possibilità di sottoscrire l'abbonamento.

I costi variano dai 350 euro necessari per la Tribuna laterale, ai 500 di quella centrale, per finire ai 1000 euro della tribuna Vip. E' possibile ottenre la tessera recandosi presso la sede della società allo stadio Morra,o preso due punti vendita a Vallo della Lucania: Corinoti viaggi e Koi Bistrot. Da rilevare che il " Marcello Torre" dove i dirigenti rossoblu auspicano di rimanere solo per poche gare casalinghe non dispone di nessuna tribuna coperta.