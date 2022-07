Gelbison, riconferma di Fornito e 3 colpi: Cannizzaro, Loreto e Correnti

La Gelbison nella tarda serata di ieri ha messo a segno tre innesti in poche ore. Dopo aver annunciato dapprima la riconferma di Ambro, ha proseguito con quella del forte centrocampista Giuseppe Fornito, 28 anni, grande protagonista nella scalata in serie C, poi ha dato il via ai nuovi arrivi e in sequenza il duo Puglisi-Pascuccio, ovvero presidente e ds, hanno annunciato tre nuove pedine da mettere a disposizione del tecnico Gianluca Esposito: il portiere Francesco Cannizzaro, 19 anni, arrivato dal Bitonto, il difensore Ciro Loreto, 24anni, ex Turris, e l'attaccante Mario Riccardo Correnti, 21 anni, arrivato dall'Acireale.

Intanto è stato annunciato anche il nuovo preparatore atletico si tratta di Emiliano Salsano, che ha ricoperto questo ruolo con altre formazioni campane, come Nocerina, Cavese, Juve Stabia e Savoia.