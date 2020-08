Dopo qualche giorno di riposo la Gelbison ha ripreso a lavorare presso lo stadio Morra di Vallo della Lucania, ed è stata l'occasione per ascoltare uno dei principali protagonisti del tam rossoblu, il capitano Francesco Uliano, al suo quarto anno con la formazione vallese, il quale ha fatto una analisi dopo la lunga attesa per le vicende legate alla pandemia: «È stato difficile riprendere dopo cinque mesi l'impatto non è stato semplice ma stiamo lavorando in un clima sereno. La squadra ha cambiato volto, ma lo spirito spero resti quello di sempre che ha portato la Gelbison ad essere per 10 anni consecutivi in serie D e l'auspicio e che possa rimanerci ancora a lungo. Il campionato parte a fine settembre e spero che non ci siano rinvii, come auspico che alla ripresa possa esserci la presenza del pubblico che per noi è davvero fondamentale. I nostri tifosi ci sono stati sempre vicino e vorrei vederli numerosi sugli spalti, ma molto dipende dall'evolversi di questo virus. Il calcio senza pubblico perde molto del suo fascino». Ultimo aggiornamento: 18:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA