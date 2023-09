Gelbison -Casarano 2-2: i cilentani l'acciuffano nel recupero con Barone

Al Guariglia di Agropoli va in scena la super sfida di giornata tra due potenziali protagonisti che ambiscono al salto in serie C, alla fine ne viene fuori uno spettacolo ricco di emozioni e reti due per parte per un pareggio che appare giusto anche se i padroni di casa nella prima frazione recriminano per i troppi errori in fase conclusiva.

Un match che ha visto da un lato i padroni casa della Gelbsion, i quali dopo una sola stagione hanno dovuto abbandonare il mondo del professionismo e con un team allestito per ritornare subito nel campionato appena lasciato dopo la sconfitta nei playout, dall’altro un Casarano che non ha lesinato sforzi per allestire un team in grado di puntare al bersaglio grosso.

In campo i due tecnici riservano delle sorprese Monticciolo che propone il 3-5-1-1 lascia in panchina due attaccanti di gido come Nubas e Barone, sul versante Casarano il timoniere Laterza che propone il 4-2-3-1, rinuncia a Citro, forse non al meglio della condizione fisica.

Pronti via e con le lancette del cronometro che non hanno compiuto neanche 4 giri, ecco che la formazione cilentana della Gelbison passa:

Un preciso cross dalla destra viene finalizzato al meglio dall’esperto bomber Croce che stacca più in alto di tutti e beffa Pucci, che non può opporsi all’imperioso stacco aereo. Una rete che viene accusata dal Casarano che solo dopo tre minuti rischia di capitolare nuovamente bella combinazione dei padroni di casa con protagonista ancora Croce, questa volta il tiro termina alto. Il Casarano appare frastornato ed incapce di reagire con la Gelbison padrone del campo, ma al 38’ nella prima incursione la formazione del tecnico Laterza, agguanta il pareggio: Falcone, dalla corsia sinistra penella un cross che trova Rajkovic pronto a spedire in fondo alla rete di Cirillo, apparso colpevolmente in ritado.

Nella ripresa i due tecnici danno spazio agli uomini della panchina inizia Monticciolo che perde Montinaro per infortunio e da spazio a Barone che poi nel recupero sarà decisiovo per la rete del pareggio, ma anche Pazienza, mette in campo Citro per Falcone. La gara rimane intensa con capovolgimenti di fronte e poco dopo la mezzora minuto 33 sugli sviluppi din un corner il Casarano ribalta il punteggio Thiandoum svetta più alto di tutti la difesa libera in modo incerto sulla sfera si avventa Celli che piazza la zampata che vale il 2-1 per il team di Pazienza. Monticciolo inserisce anche un’altra punta con l’ingressodi Bubas e i cilentani provano a spingere e i loro sforzi vengono premiati al primo dei 6 minuti di recupero: Barone con una spettacolare girata appena dentro l’area batte Pucci e fa esplodere i tifosi di casa. . Al triplice fischio è pareggio. Domenica per la Gelbison c'è l'Angri