Gelbison-Cavese, ai tifosi metelliani riservato il settore dei cilentani

Con lprevednita dei tagliandi al via da oggi per i tifosi della Cavese eda domani per quelli locali della Gelbison, prende corpo la super sfida del girone I che oppone la capolista Gelbison alla Cavese che occupa la terza piazza distanziata di 5 lunghezze.

La società cilentana considerata l'elevata richiesta di tagliandi pervenuta da Cava de' Tirreni, ha deciso di invertire il settore dei tifosi riservando quello solitamente occupato dai sostenitori di casa a quelli metelliani mettendo a dispozione del club del tecnico Ferazzoli, ex Gelbison, 490 biglietti, che potranno essere acquistati al costo di 11.50 euro, mentre i tifosi vallesi andranno ad occupare il settore ovest.

I biglietti si possono acquistare sul sito www.postoriservato.it e per i tifosi cilentani anche presso la sede del club fino a domenica alle ore 12. Per entrare allo stadio sarà necessario esibire il green pass.