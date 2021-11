Gelbison vittoria al 90' con Uliano contro la Cavese: i cilentani volano

La Gelbison continua nella sua marcia vincente e fa suo anche il derby provinciale con la Cavese. Una vittoria che non è stata mai in discussione, ma che la formazione metelliana con una marcatura a 4 minuti dal termini a messo a rischio.

La Gelbison conuna prestazione perfetta ha tenuto sempre il pallino in mano e la rete sugli sviluppi di un calcio da fermo con un assist del capitano Uliano al bomber Gagliardi ha sbloccato il risultato e sull'1-0 si è andati al riposo.

Nella ripresa la formazione di casa ha controllato la sterile reazione della Cavese che però al 41' ha trovato la rete dell'insperato pareggio con Viscomi, ma al 90' Uliano, con un tiro straordinario ha regalato la vittoria che fa volare sempre più in alto i rossoblu che ora cominciano a sognare il grande salto. E Vallo è in festa per i propri beniamini.