Gelbison preso il centrcampista Frulla, 29 anni ed ex Notaresco

La Gelbison che ancora ritarda l'annuncio del nuovo allenatore quando sembrava fatta con Gianluca Esposito, ex Santa Maria Cilento, si fa notare per le operazioni di mercato e dopo aver blindato alcune pedine di spicco che hanno contribuito al gran campionato dei rossoblu, ecco che c'è il primo vero innesto, si tratta del centrocampista Mattia Frulla, 29 anni, arrivato dal Notaresco, compagine di serie D inserita nel girone F. E' un centrocampista che vanta una grossa esperienza in categoria e quasi certamente dovrà andare a sostituire Maiorano, che sembra tentato da molte sirene che arrivano dalla serie C.

Intanto la società vallese con il presidente Puglisi con il ds Pascuccio, sonda il mercato anche per un portiere in quota under. " Stiamo lavorando per allestire una nuova squadra e con Frulla abbiamo messo un tassello importante per il team che sarà a disposizione del nuovo allenatore, ma stiamo valutando molte soluzioni " ha chiosato il ds Pascuccio.