Gelbison arriva il centrocampista Cardore, ex Juve Stabia

La Gelbison continua la campagna acqusita in modo sontuoso e si assicura anche le prestazioni di un esperto centrocampsita che nella sua carriera vanta esperienze in serie B con la Juve Stabia e in C con Arzachena Lucchese, Viterbese e Martina, si tratta di Antonio Cardore, 25 anni, napoletano, che nell'ultima stagione ha giocato in serie D con il Dethona, dopo aver cominciato il campionato con il Bra.

L'accordo con il centrocampsita è stato ufficializzato da direttore sportivo Niolò Pascuccio, che con l'innesto di Cardore, mette a disposizione del tecnico Gianluca Esposito, un altro elemento di spessore per disputare un campioato di vertice.