La Gelbison che non nasconde le proprie ambizioni per tentare la grande scalata nel mondo dei professionisti piazza un altro colpo di mercato e con il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, si assicura le prestazioni del centrocampista Gianmaria Guadagno, classe 2000 e quindi in quota under.

Guadagno, ha raggiunto l'intesa oggi pomeriggio ed è stato presentato nella sede del club cilentano dal team manager Gianluca Oricchio. Il centrocampista ha iniziato ha giocare con il settore giovanile della Lazio e della Salerniatana, per poi vestire le casacche del Taranto,Atalanta, Agropoli, Cavese e Sangiustese, Guadagno, è stato prelevato dal Santa Maria Cilento. E da giovedì comincerà ad allenarsi con i nuovi compagni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA