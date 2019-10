Gelbison a Cerignola a caccia della rete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Gelbison che rimane nel gruppo delle migliori pur non riuscendo a segnare con continuità, nell'insidiosa trasferta diprovereà ad interrompere il digiuno di reti che dura ormai da 285 minuti.Una crisi di astinenza da gol che comincia a preoccupare. E in settimana proprio sotto quest' aspetto si è concetrato il lavoro del tecnico, il quale nella consueta conferenza stampa pre-partita è apparo sereno e sicuro del buon lavoro finora svolto dai suoi ragazzi. Per la gara sul campo di una pretendente alla serie C nonostante la classifica dica altro, l'allenatore dei cilentani dovrà fare a meno del difensore centrale Cassaro, appiedato per un turno dal giudice sportivo per aver raggiunto le cinque ammonizioni. Per il resto non ci sono altre defezioni. Rispetto all'ultima uscita proprio nel reparto avanzato, finito sul banco degli imputati, potrebbero esserci delle novità come ha fatto capire il trainer casertano. A dirigere la gara è stato designato Milone della sezione di Taurianova. Si inizia alle ore 14,30, nuovo orario federale con il ritorno all' ora solare.