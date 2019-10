La Gelbison interrompe il suo digiuno da reti, ma non basta ad evitare la sconfitta sul campo del Cerignola che, dopo una serie non proprio positiva che l'aveva portata a ridosso della zona rossa, riesce ad imporsi nel finale contro la formazione cilentana.



Dopo un primo tempo concluso senza reti anche se il Cerignola si è fatto notare di più, ma la Galbison ha tenuto botta creando anche un paio di buone occasioni su calcio da fermo con Giobbe prima e Orlando dopo, mentre i padroni ci casa provano a rendersi periclosi con Sansone e Loiodice quest'ultimo nel finale della prima frazione ha impegnato severamente D'Agostino. La svolta nella ripresa con il Cerignola più incisivo.



Per vedere sbloccato il risultato, però, bisogna attendere il 26' quando Rodriguez è bravo in area a bucare la porta cilentana. Passano solo sei minuti e la Gelbison ristabilisce l'equilibrio: l'azione vincente parte dal calcio d'angolo, Pipolo tira a colpo sicuro, ribatte Tricarico, ma il più veloce è Mautone che piazza il tap-in vincente che vale l'1-1.



Altri sei minuti e arriva il nuovo e definitivo vantaggio del Cerignola: Loiodice, tra i migliori n campo piazza la zampata vincente (2-1) che condanna la Gelbison alla seconda sconfitta stagionale e la fa scivolare nella parte destra della classifica, mentre per il Cerignola tre punti che ridanno fiducia e speranza in una risalita. © RIPRODUZIONE RISERVATA