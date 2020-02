La Gelbison dopo aver interrotto la serie utile prova a rimettersi in carreggiata ospitando il Cerignola che appare in grande risalita e che non ha del tutto escluso l'ipotesi di puntare alla promozione diretta. I cilentani per questa gara casalinga lametano l'assenza pesante del capitano Francesco Uliano, fermato dal giudice sportivo , ma in forse ci sono anche l'attaccante Tedesco e il difensore Caruso, insomma il tecnico Squillante, anche alla luce di questa situazione pur non variando il tema tattico che prevede il 4-3-3, appare intenzionato a cambiare i protagonisti che si confronteranno con il team pugliese. La gara d'intesa tra le due società è stata posticipata alle ore 15 e sarà diretta da Andreano di Prato. Il bottghino del settore ospiti sarà chiuso. © RIPRODUZIONE RISERVATA