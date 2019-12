Per chiudere il 2019 la Gelbison ha partecipato al triangolare che si è svolto allo stadio Squitieri di Sarno che ha visto la partecipazione del Solofra compagine di eccellenza e della Sarnese di promozione. II tecnico della Gelbison Luigi Squillante, nelle due gare, ha fatto ruotare tutti gli uomini a disposizione. Il team cilentano si è aggiudicato il mini torneo vincendo entrambe le gare: nella prima sfida opposta ai conciari del Solofra i rossoblu si sono imposti 2-0 con reti di Tedesco e Simonetti, nella seconda sfida con la Sarnese, successo per i vallesi di misura 2-1 con marcature di Esposito e Mautone. Nella terza gara la Sarnese ha superato il Solofra. La Gelbison alla ripresa del campinato nella prima di ritorno in programma il 5 gennaio renderà visita alla Fidelis Andria. © RIPRODUZIONE RISERVATA