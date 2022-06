Gelbison chiude la corsa alla poule scudetto con una sconfitta: passa il Giugliano (0-1)

Alla Gelbison non riesce l'impresa di acciuffare la semifinale della Poule scudetto, i rossoblu di Vallo della Lucania, dopo la sconfitta di Cerignola, fanno registre un altro ko questa volta sul terreno amico del Morra, dove passa di misura il Giugliano con una rete nella ripresa di Poziello. Un successo per la squadra partenopea che vale il primato a punteggio pieno nel girone a tre e consente alla squadra di Ferraro, di proseguire il cammino nella corsa la tricolore dei dilettanti, mentre si chiude la stagione dei cilentani che però, possono considerare storica la loro promozione in serie C. La gara si è giocata sotto un caldo torrido che ha costretto l'arbitro a far ricorso a 2 cooling break, per il resto ritmi non elevati e gara vinta dal Giugliano con la Gelbison che ha provato a pareggiare ma la traversa ha negato la rete a Marchetti. Dopo 5' di recupero arriva il triplice fischio e finisce 0-1.