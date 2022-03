Gelbison cinica, Gagliardi nel recupero condanna il Portici: cilentani in vetta

La capolista Gelbison si conferma leader e lo fa in una gara molto contratta nel derby regionale con il Portici che si è limitato a controllare i rossoblu apparsi non in giornata di grazia, ma la forza del team guidato da Gianluca Esposito, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter ambire ad entrare nel gotha del calcio professionistico. E la prova arriva dalla gara andata in scena al San Ciro di Portci, dove i rossoblu proprio all'ultimo respiro con Gagliardi, subentrato a Sparacello, ma fino a quel momento apparso abulico, ha trovato la zampata vincente che ha fatto letteralmente esplodere i tanti tifosi accorsi nell'impianto vesuviano. Una vittoria sofferta che dimostra il cinismo di un team che così respinge gli assalti delle antagoniste Cavese, Acireale e Lamezia anche loro uscite vittoriose dai rispettivi impegni. Il vantaggio dei cilentani sulle inseguitrici resta di 4 lungheze e domenica arriva al Morra il Paternò.